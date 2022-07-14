Объявлен соперник Али Ахмедова по бою 30 июля

Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Али Ахмедова (18-1, 14 КО).

Ахмедов вернется на ринг 30 июля в Лос-Анджелесе. По информации BoxRec.com, его оппонентом станет мексиканец Рикардо Адриан Луна (23-8-2, 15 КО) по прозвищу «Тайсон». Поединок рассчитан на десять раундов.

Луна может быть известен казахстанским болельщикам по бою с Нурзатом Сабировым (11-0, 9 КО) в 2020 году — тогда Рикардо проиграл единогласным решением судей.

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше

«Тобол» вылетел из Лиги чемпионов. Смотреть обзор матча

Крик Капелло, вопросы Смородской и перезапуск карьеры в Казахстане: интервью самого молодого вратаря в истории «Локо»