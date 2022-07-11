Где смотреть Лигу чемпионов «Ференцварош» – «Тобол» в Казахстане

Венгерский «Ференцварош» дома сыграет с чемпионом Казахстана «Тоболом» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Матч в Костанае завершился со счетом 0:0.
Встречу можно будет посмотреть по телеканалу Qazsport.
Трансляция начнется 13 июля в 23:50 по времени Нур-Султана, стартовый свисток прозвучит в полночь.
- Дата проведения
- 13 июля, 21.00, «Групама-Арена»
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
Вспомнишь всех соперников «Тобола» в еврокубках?
😍 Елена Рыбакина – первая победительница Уимблдона из Казахстана и просто милая теннисистка. Знакомимся ближе
Комментарии