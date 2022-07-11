Где смотреть Лигу чемпионов «Ференцварош» – «Тобол» в Казахстане

Теги Лига чемпионов УЕФА Тобол Ференцварош Sports.ru - Казахстан Qazsport Спорт Казахстана

Венгерский «Ференцварош» дома сыграет с чемпионом Казахстана «Тоболом» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Матч в Костанае завершился со счетом 0:0.

Встречу можно будет посмотреть по телеканалу Qazsport.

Трансляция начнется 13 июля в 23:50 по времени Нур-Султана, стартовый свисток прозвучит в полночь.

Ференцварош Венгрия – Тобол Казахстан
Дата проведения
13 июля, 21.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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