Где смотреть третий бой Головкин – Канело в Казахстане 18 сентября

Поединок Сауля «Канело» Альвареса и Геннадия Головкина состоится рано утром 18 сентября по времени Нур-Султана. Ориентировочное время начало боя – 9:00. На кону будут стоять пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Прямая трансляция будет доступна на платном стриминговом сервисе DAZN. Информации о показе поединка на территории Казахстана пока нет. При этом все последние бои Головкина были показаны на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Вероятно, эта традиция продолжится. Этот бой станет третьим в истории противостояния казахстанца и мексиканца. Первый завершился ничьей, во втором судьи отдали победу «Канело».

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