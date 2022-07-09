Фируза Шарипова дебютирует в ММА

Чемпионка мира по боксу по версии IBA и WBU Фируза Шарипова решила попробовать свои силы в ММА.

Ее дебют состоится 30 июля на турнире Alash Pride 75 в Нур-Султане.

Имя соперницы пока не называется.

Свой последний бой в декабре 2021 года против Кэти Тейлор. На кону боя титул чемпионки мира в лёгком весе по версиям WBA, IBF, WBO, WBC и The Ring. Поединок завершился победой ирландки единогласным решением.

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