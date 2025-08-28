0

«Кайрат» победил «Селтик» – празднуем вместе с фанатами!

Центральный стадион зазвучал как никогда раньше — впервые в истории у нас дома гимн Лиги Чемпионов! Полный «Центральный» и 23 тысячи человек, которые пришли увидеть свою детскую мечту – Лига Чемпионов в Алматы.

«Кайрат» с первых минут доминировал, навязывая свою игру именитому сопернику. «Селтику» оставалось только ошибиться и дать алматинцам шанс на гол, но шотландцы были слажены в защите. Отсутствие Дастана Сатпаева чувствовалось — не хватало финального удара. Разговоры на трибунах не прекращались и все до одного говорили: «Эх, Дастан бы забил!».

Но защитники и полузащита «Кайрата» играли на кураже, а болельщики гнали вперёд так, что дрожали стены стадиона. Но и у «Селтика» была прекрасная поддержка в виде арбитра, который не дал пенальти в ворота Шмейхеля – игра рукой не была засчитана судьёй.

«Селтик» мог всё решить в основное время — выход один на один! Но судьба была с нами: мяч прошёл мимо. «Кайрат» оставался в игре. И вот наступили решающие полчаса матча. 

Дополнительное время. Усталость сковывала ноги, но «Кайрат» держался на самоотдаче и воле к победе. Алматинцы сильно просели к окончанию игры, «Селтик» смог набрать статистики себе в актив, но не реализовал свой потенциал. 

И вот момент, когда весь Центральный замолчал – серия послематчевых пенальти. Алматы нужен был свой герой и он нашелся. На серии пенальти вратарь Темирлан Анарбеков совершил чудо — вытащил три удара и стал легендой.

Алматинский «Кайрат» сотворил историю – повержен «Селтик» и мы в Лиге Чемпионов! Да, это произошло не в основное время, но разве это убавляет эмоций? Нет. Для всего города этот триумф — как глоток свежего воздуха, как доказательство того, что казахстанский футбол может всё.

Именно поэтому компания 1XBET решила поступить по-фанатски: возвращает деньги всем, кто ставил на победу «Кайрата» в основное время.

1XBET верит, что настоящий фанат болеет сердцем, а не правилами ставок. И если «Кайрат» всё-таки вырвал победу — значит, побеждают все: команда на поле и болельщики на трибунах и перед экраном. Спонсор спортивных эмоций 1XBET решил поддержать всех, кто был с командой:

“Мы рядом с «Кайратом» уже 5 лет. Наша команда подарила Казахстану настоящий триллер и драматичную серию пенальти. Но мы уверены — они заслужили победу ещё в основное время! Поэтому всем, кто верил с самого начала, мы хотим проявить уважение и возвращаем средства на аккаунт. Будь с «Кайратом» всегда!”, – говорит компания 1XBET Казахстан. 

Все ставки на победу «Кайрата» в основное время — с возвратом. Деньги возвращаются прямо на баланс. ФК «Кайрат» и 1XBET — всегда рядом с фанатами.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Кого мы ждем в Алматы? Жеребьевка Лиги Чемпионов
вчера, 15:14
СТАВКА БЕЗ РИСКА ОТ 1XBET на матч Кайрат – Селтик
22 августа, 15:59
Интуиция и спорт. Получить новую машину – легко!
22 августа, 10:19
Акция партнеров к UFC 314
22 августа, 10:10
Чего ждать от наших команд в Еврокубках?
14 августа, 07:48
Как проведут свои матчи в КПЛ «Актобе» и «Астана» после сражений в Лиге конференций? Мнение экспертов
13 августа, 07:55
Казахстанские клубы продолжают биться в квалификации Лиги конференций. Проанализировали шансы команд на выход в следующий раунд
31 июля, 11:32
Футбол как повод для праздника: в Шымкенте устроили лучший матчдей чемпионата
3 июля, 12:37
ПСЖ – «Бавария» – кто фаворит матча?
3 июля, 07:44
Кто победит на Клубном Чемпионате Мира?
2 июля, 15:35