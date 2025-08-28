«Кайрат» победил «Селтик» – празднуем вместе с фанатами!

Центральный стадион зазвучал как никогда раньше — впервые в истории у нас дома гимн Лиги Чемпионов! Полный «Центральный» и 23 тысячи человек, которые пришли увидеть свою детскую мечту – Лига Чемпионов в Алматы.

«Кайрат» с первых минут доминировал, навязывая свою игру именитому сопернику. «Селтику» оставалось только ошибиться и дать алматинцам шанс на гол, но шотландцы были слажены в защите. Отсутствие Дастана Сатпаева чувствовалось — не хватало финального удара. Разговоры на трибунах не прекращались и все до одного говорили: «Эх, Дастан бы забил!».

Но защитники и полузащита «Кайрата» играли на кураже, а болельщики гнали вперёд так, что дрожали стены стадиона. Но и у «Селтика» была прекрасная поддержка в виде арбитра, который не дал пенальти в ворота Шмейхеля – игра рукой не была засчитана судьёй.

«Селтик» мог всё решить в основное время — выход один на один! Но судьба была с нами: мяч прошёл мимо. «Кайрат» оставался в игре. И вот наступили решающие полчаса матча.

Дополнительное время. Усталость сковывала ноги, но «Кайрат» держался на самоотдаче и воле к победе. Алматинцы сильно просели к окончанию игры, «Селтик» смог набрать статистики себе в актив, но не реализовал свой потенциал.

И вот момент, когда весь Центральный замолчал – серия послематчевых пенальти. Алматы нужен был свой герой и он нашелся. На серии пенальти вратарь Темирлан Анарбеков совершил чудо — вытащил три удара и стал легендой.

Алматинский «Кайрат» сотворил историю – повержен «Селтик» и мы в Лиге Чемпионов! Да, это произошло не в основное время, но разве это убавляет эмоций? Нет. Для всего города этот триумф — как глоток свежего воздуха, как доказательство того, что казахстанский футбол может всё.

Именно поэтому компания 1XBET решила поступить по-фанатски: возвращает деньги всем, кто ставил на победу «Кайрата» в основное время.

1XBET верит, что настоящий фанат болеет сердцем, а не правилами ставок. И если «Кайрат» всё-таки вырвал победу — значит, побеждают все: команда на поле и болельщики на трибунах и перед экраном. Спонсор спортивных эмоций 1XBET решил поддержать всех, кто был с командой:

“Мы рядом с «Кайратом» уже 5 лет. Наша команда подарила Казахстану настоящий триллер и драматичную серию пенальти. Но мы уверены — они заслужили победу ещё в основное время! Поэтому всем, кто верил с самого начала, мы хотим проявить уважение и возвращаем средства на аккаунт. Будь с «Кайратом» всегда!”, – говорит компания 1XBET Казахстан.

Все ставки на победу «Кайрата» в основное время — с возвратом. Деньги возвращаются прямо на баланс. ФК «Кайрат» и 1XBET — всегда рядом с фанатами.