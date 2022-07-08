Головкин озвучил главное условие для завершения карьеры

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью Reuters рассказал, в каком случае всерьез задумается о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь 17 сентября 40-летний GGG проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом и постарается в нем стать абсолютным чемпионом мира во второй средней категории: «Я буду прислушиваться к своему телу. Если я буду чувствовать, что все еще силен и могу продолжать боксировать, я буду оставаться в боксе. Но если мое тело скажет мне, что что-то идет не так, и пришло время уйти на пенсию, я прислушаюсь к своему телу и последую его «совету». Что мое тело говорит мне сейчас? «Давай, дружище, вперед!», — смеется Геннадий.

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