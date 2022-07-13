Жан Кособуцкий близок к бою за титул чемпиона EBU

Европейский боксерский союз (EBU) санкционировал бой за вакантный титул чемпиона организации в супертяжелом весе между казахстанцем Жаном Кособуцким (18-0, 17 КО) и представителем Турции Умутом Джамкираном (18-0, 17 КО), пишет Sports.kz.

Как сообщается на официальном сайте организации, крайним сроком для заключения сделки является 18 июля, после чего поединок будет выставлен на промоутерские торги. Заявки стороны боксеров должны подать в штаб-квартиру Совета в Риме (Италия).

Жан является обладателем завоевал титула WBC International в хэвивейте.

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