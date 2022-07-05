Где смотреть матч «Тобол» – «Ференцварош» в Казахстане 6 июля

6 июля «Тобол» сыграет свой первый матч в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Ференцвароша». Игра состоится 6 июля в Костанае в 20:00 по времени Нур-Султана.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

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