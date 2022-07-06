«Тобол» ни разу не ударил в створ в первом тайме матча ЛЧ против «Ференцвароша». Костанайцы провели больше ударов (7 против 6), но не один из них не попал в створ (0 против 2).

По штрафным и желтым карточкам у команд равенство (4-4 и 2-2).

Больше угловых провели венгры (1-4). Мокин отличился за первый тайм двумя сэйвами, у Дибуса пока 0.

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