Конец первого тайма матча «Тобол» – «Ференцварош» закончился массовой потасовкой

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В конце первого тайма матча Лиги Чемпионов «Тобол»«Ференцварош» футболисты устроили на поле массовую потасовку.

По ее итогам по желтой карточке за неспортивное поведение получили защитник «Тобола» Багдат Каиров и нападающий «Ференцвароша» Франк Боли

Первый тайм закончился безголевой ничьей — 0:0.

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