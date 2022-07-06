Конец первого тайма матча «Тобол» – «Ференцварош» закончился массовой потасовкой

В конце первого тайма матча Лиги Чемпионов «Тобол» — «Ференцварош» футболисты устроили на поле массовую потасовку.

По ее итогам по желтой карточке за неспортивное поведение получили защитник «Тобола» Багдат Каиров и нападающий «Ференцвароша» Франк Боли.

Первый тайм закончился безголевой ничьей — 0:0.

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