Тошич, Брижиду в основе, Вукадинович, Дебле в запасе на матч «Тобола» с «Ференцварошем»

Объявлены составы «Тобола» и «Ференцвароша» на первый матч первого отборочного этапа ЛЧ.

«Тобол»: Мокин (в), Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген (к), Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Жаксылыков, Брижиду.

Запасные: Бусурманов (в), Акмурзин (в), Асранкулов, Семченко, Мужиков, Васильев, Жумашев, Вукадинович, Марочкин, Кульпеисов, Сергеев, Дебле.

«Ференцварош»: Дибус (в), Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Ботка, Вечеи, Ляйдуни, Захариассен, Траоре, Нгуен, Боли.

Запасные: Богдан (в), Варга (в), Кнустер, Мерсье, Эсити, Бэсси, Паска, Ауски, Уинго, Лончар, Маркиньос, Нодь.

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