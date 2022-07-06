Мокин спас ворота «Тобола», сделав двойной сэйв на 19-й минуте

Александр Мокин спас ворота «Тобола», сделав двойной сэйв после ударов игроков «Ференцвароша» на 19-й минуте.

Напоминаем, что костанайский клуб сегодня играет первый матч первого отборочного раунда ЛЧ.

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