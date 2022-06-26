Шайлан Нурданбек одержал вторую победу в UFC

Этнический казах из Китая Шайлан Нурданбек провел свой третий бой в UFC.

Соперником стал ТиДжей Браун. Шаилан одержал победу единогласным решением. Нурданбек начал свою карьеру в UFC с поражения, но теперь идёт на серии из 2 побед.

💰 Cтавь на бой Рахмонов – Магни без риска. Верни до 30% ставки

Магни – следующий соперник Рахмонова: служил в Кувейте, попадался на допинге и ставил рекорды UFC

Скандал в Казахстанской федерации шахмат: чиновники хотели выбить миллиарды у Токаева, но вмешалась чемпионка мира