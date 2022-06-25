Дамир Исмагулов о выступлении Резникова в гран-при АСА: «В бою с Рамосом он снял ржавчину, дальше будет легче»

Боец UFC Дамир Исмагулов прокомментировал победу казахстанца Артема Резникова в бою против экс-бойца американской лиги Дави Рамоса, а также шансах Резникова на победу в гран-при АСА:

«Бой Артема с Рамосом смотрел, не полностью, но видел. Резников выиграл в хитрой манере удобного, но хорошего соперника. Красавчик! Считаю, что Артем имеет все шансы выиграть гран-при, и возможно в финале он встретиться с Раисовым, и он там выиграет. У него был простой, но в бою с Рамосом он снял ржавчину, дальше ему будет легче»

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