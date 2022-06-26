Сергей Морозов о победе над Пайвой: «Как всегда бился на характере»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов одержал важную победу над бразильцем Пайвой.

Сразу после боя он прокомментировал свою победу:

«Альхамдулиллах, были силы, не знаю откуда, как всегда бился на характере, и я победил! Задача на бой была не спешить, подвигаться в стойке и со второго раунда навязывать свой план»

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