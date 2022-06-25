Дамир Исмагулов о возможном бое с Физиевым и попаданию в ТОП-15: «Не всем хватит места под солнцем»

Боец UFC Дамир Исмагулов в интервью «ММА Вестник» рассказал о ТОП-15 и возможном бое с сокамандником Рафаэлем Физиевым:

«Саят говорит, что эти рейтинги составляют далекие от ММА люди. Мне это все не интересно, мне нужны бои. Я попросил Саята, чтобы уже в ближайшее время UFC дали мне бой, он будет работать над этим. У меня нет травм, все нормально, знаю, что сейчас забиты турниры до сентября, я через 2 месяца буду готов. Я не хочу просто сидеть»

«Я хорошо общаюсь с Рафаэлем, но не всем хватит места под солнцем, если мы все будем выигрывать, рано или поздно нам придется подраться. Я не знаю, что они думают о боях со мной, но Саят говорит, что было бы хорошо встретиться в претендентском бою или бою за титул», – прокомментировал «Казах» возможный бой с уроженцем Казахстана Физиевым.

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