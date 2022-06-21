Иван Дычко о спаррингах с Фьюри и Уайлдером: «Это хороший опыт»

Казахстанский боксер супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) поделился впечатлениями от совместной работы в ринге с британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деотнеем Уайлдером.

Его слова приводит Vesti.kz со ссылкой на Boxingnews.co. О Фьюри: «Для меня это был хороший опыт, потому что Тайсон – чемпион мира, он отлично вернулся и очень позитивный человек. Если он захочет выйти с пенсии, он может это сделать, для него это легко». Об Уайлдере: «Мне трудно сказать, великий он панчер или нет, потому что во время спарринга он не бил меня так сильно. Он не мог меня достать».

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