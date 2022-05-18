Иван Дычко вернется на ринг 4 июня

BoxRec.com опубликовал информацию о следующем бое непобежденного казахстанского боксера Супертяжелого веса Ивана Дычко (11-0, 11 КО).

Так по информации сайта Иван выйдет на ринг в ночь с 4 на 5 июня по казахстанскому времени. Бой пройдет в США.

Соперник Дычко пока не называется.

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