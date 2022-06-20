Дычко получил бой в Аргентине

Казахстанский непобежденный супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) получил бой в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

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Его соперником станет 25-летний местный боксер Кевин Николас Эспиндола (7-3, 2 КО).

Свой предыдущий поединок Иван Дычко провел 18 декабря прошлого года в Казахстане, в нем он в первом раунде нокаутировал возрастного россиянина Александра Устинова (36-6-1, 27 КО)

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