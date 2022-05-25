Названа новая дата боя Дычко

Казахстанский эксперт, чемпион мира по мма и джиуджитсу Айдар Махметов в своем Телеграм-канале рассказал о встрече с боксером-профессионалом Иваном Дычко, назвав ориентировочную дату его возвращения на ринг:

«Ваня сейчас тренируется здесь, готовится а своему очередному бою. На сегодня у него идеальный рекорд: 11 побед нокаутами в 11 боях. Возможно он выступит в одном карде с чемпионом IBO Данияром Елеусиновым 25 июня»

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