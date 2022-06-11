Сора Рахмонова прокомментировала свою победу: «Передаю эстафету Шавкату»

Казахстанка Сора Рахмонова одержала свою четвертую победу в профи, нокаутировав соперницу в первом раунде:

«Даже не думала, что одержу победу в первом раунде. Но слава Аллаху так получилось. В первую очередь спасибо тренерам и команде Dar Team. Передаю эстафету Шавкату, теперь его очередь. Будем болеть все вместе за него»

Шавкат Рахмонов проведет свой бой в UFC 25 июня.

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