Сора Рахмонова одержала третью победу в профи

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Лига Naiza в Алматы проводит свой юбилейный 40 турнир, в рамках прилимов которого выступила родная сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора.

Ее соперницей стала представительница Турции Илькнур Курт.

Рахмонова победила техническим нокаутом в первом раунде, хорошо попав в корпус сопернице.

Для Соры эта победа стала 4 при одном поражении в профи.

Гол Абата Айымбетова в ворота Беларуси

Казахстан сыграл вничью с Беларусью: сборная Адиева не проигрывает уже три матча подряд и возглавляет свою группу Лиги наций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные