Сора Рахмонова одержала третью победу в профи

Лига Naiza в Алматы проводит свой юбилейный 40 турнир, в рамках прилимов которого выступила родная сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора.

Ее соперницей стала представительница Турции Илькнур Курт.

Рахмонова победила техническим нокаутом в первом раунде, хорошо попав в корпус сопернице.

Для Соры эта победа стала 4 при одном поражении в профи.

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