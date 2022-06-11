Сора Рахмонова одержала третью победу в профи

Лига Naiza в Алматы проводит свой юбилейный 40 турнир, в рамках прилимов которого выступила родная сестра бойца UFC Шавката Рахмонова Сора.
Ее соперницей стала представительница Турции Илькнур Курт.
Рахмонова победила техническим нокаутом в первом раунде, хорошо попав в корпус сопернице.
Для Соры эта победа стала 4 при одном поражении в профи.
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