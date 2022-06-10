Президент Naiza заключил пари с Маратом Балаевым

Перед турниром Naiza 40 президент казахстанской лиги Нурбек Карабала заключил пари с легендой российского ММА, экс-чемпионом АСВ Маратом Балаевым.

Суть спора – угадать победителя соглавного боя турнира. Балаев настаивает, что чемпионом лиги в легчайшем весе у женщин станет Валерия Карыгина, тогда как Карабала в противовес утверждает, что титул заберет Дильшода Умарова.

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