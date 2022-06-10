Фаниль Рафиков об отказе выходить под музыку ИК: «Можно шутить на любые темы, но флаг – это святое»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков, выходивший на бои под песню «5К» казахстанской группы «Ирина Кайратовна», после проявленного неуважения к флагу на концерте группы отказался выходить под эту песню. Боец объяснил своё решение:

«Мы лидеры мнения. Если ты в нетрезвом виде делаешь такое, то извинения здесь мало. Рамки должны быть. Можно шутить на любые темы, кроме флага – это святое. Мне его извинения не нужны, он должен извиниться перед людьми, которые кровью и потом строили нашу страну и благодаря которым мы живем в цветущем, независимом государстве».

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