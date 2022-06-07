Артем Резников о Чимаеве: «Он говорит, что мы дети войны, но он был в Швеции в это время»

Казахстанский боец ММА Артем Резников на подкасте Underdog Sport Agency сравнил поведение файтера UFC Хамзата Чимаева и братьев Халиевых, одного из которых Хасана Артем побеждал дважды:

«У меня хорошие отношения со всеми братьями Халиевыми. Это или генетика, или воспитание родителей, но они очень простые. Многие ребята из Чечни, взять того же Чимаева, который говорит, что им не нужна виза гангстеров, мы прошли войну, мы дети войны. Но он был в Швеции, а Халиевы были в это время в Грозном, никуда не уезжали. Но они никогда не скажут, что они гангстеры, никого не боятся и так далее. Вот в чем разница. Они не говорят об этом, но они настоящие гангстеры. И эта скромность их очень украшает, они и в жизни, и в спорте добились очень многого»

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