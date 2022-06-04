Артем Резников о бое Жумагулова: «Весь Казахстан верит в победу Жако»

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Казахстанский боец ММА Артем Резников на своей странице в Инстаграм высказался о бое Жалгаса Жумагулова против американца Джеффа Молины в UFC:

«Прогнозы давать не буду, просто пожелаю удачи и скажу, что и я и весь Казахстан верит в победу Жако».

Бой Жумагулов – Молина уже сегодня ночью. Ориентировочно 00:00 по времени Нур-Султана.

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