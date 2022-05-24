Юсуф Раисов о реванше с Артемом Резниковым: «Не думаю, что там есть история. Я выиграл тот поединок, Артем считает, что победил он»

Россиянин Юсуф Раисов высказался о потенциальном реванше с казахстанцем Артемом Резниковым на Гран-при ACA:

«Он не думает обо мне, я — о нем, потому что уже есть анонсированный поединок. Если кто-то не дойдет до финала — это вылет из Гран-при, а не поражение в реванше. Но рано об этом говорить, пока определилась лишь одна пара полуфиналистов. Не думаю, что там есть какая-то история. Я выиграл тот поединок, Артем считает, что победил он. У него есть все шансы дойти до финала, я уверен в себе. Думаю, этот бой будем самым интересным в Гран-при»

Савченко и Лилья были в заявке Казахстана перед ЧМ, но не попали в сборную из-за проблем с документами

Борец-нокаутер Нургаипулы о подготовке в Тайланде, спаррингах с Дамиром Исмагуловым и планах на титул

В детстве Бивол мог переехать в Казахстан, но родители выбрали Россию: мама боксера из Шымкента, а сам он респектует Головкину и казахстанскому боксу