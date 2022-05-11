Артем Резников сделал прогноз на бой Рахмонов – Чимаев: «Появится «единичка» в графе поражений»

Боец лиги АСА Артем Резников в интервью ютюб каналу «Hustle MMA» сделал прогноз на бой казахстанца Шавката Рахмонова и Хамзата Чимаева:

«Думаю, это противостояние будет смотреть все постсоветское пространство, потому что они оба непобежденные. И по-любому у кого-то из них появится «единичка» в графе поражений. Это всегда интересно. И они оба такие неуступчивые. У Шавката не было ни одной зарубы в UFC. У Чимаева была одна заруба с Бернсом, потому что он переоценил свои силы и хотел закончить бой быстро. Если бы он вышел победить его по очкам — он бы его легко разобрал. В бою болел бы за Шавката. Я здесь лицо заинтересованное»

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