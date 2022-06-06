Дикому Арману продлили арест на два месяца

Sputnik.kz сообщает, что Армана Джумагельдиева (Дикого Армана) подозревают в организации массовых беспорядков в январе. Он был задержан вместе с другими членами ОПГ 7 января. Теперь его арест продлён до 7 августа.

В спецпрокуратуре Казахстана сообщили, что вооруженные люди Дикого Армана похитили и насильно удерживали более 20 мирных граждан.

Джумагельдиев очень тесно связан со спортсменами Казахстана, в том числе боксёрами.

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