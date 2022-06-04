Матч Казахстан – Азербайджан посетили 19 883 зрителя

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Матч Лиги наций УЕФА между сборными Казахстана и Азербайджана по футболу в Нур-Султане собрал 19 883 зрителя. Стадион «Астана Арена» вмещающий 30 000 был заполнен на 65%.

Напомним, что национальная сборная сумела порадовать родных болельщиков, победив соперника со счетом – 2:0. Оба гола у хозяев забил Абат Аймбетов – (50-я и 61-я минуты).

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