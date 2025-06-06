Аналитика Olimpbet на отборочные матчи между сборными Норвегии и Италии, а также Северной Македонии и Бельгии

ЧМ-2026. Квалификация. Третий тур. Группа I.

Норвегия – Италия. 6 июня, 23:45 (время Астаны)

Матч против норвежцев станет первым для Италии в отборочном цикле ЧМ-2026. При этом остальные участники квинтета I успели провести по две игры, а в активе «викингов» уже имеется шесть набранных очков.

Таким образом, «скуадра адзурра» отправляется в Осло на встречу с единоличным лидером своей группы. Эксперты Olimpbet вообще не видят фаворита в этом противостоянии, считая шансы участников абсолютно равными .

На первый взгляд, подобные расклады выглядят довольно странными. Все-таки эти команды совершенно несопоставимы по регалиям, а Норвегия после Евро-2000 не сумела квалифицироваться ни на один крупный турнир. То есть многие «викинги» еще даже не родились, когда их предшественники выступали в финальной части того континентального первенства.

Да и статистика личных взаимоотношений явно не в пользу скандинавов: в девяти официальных матчах норвежцы одержали всего одну победу над итальянцами при шести поражениях и двух ничейных исходах. При этом за «скуадрой адзуррой» остались оба последних очных сражения – в отборе на Евро-2016.

Однако, при общем высоком уровне сборной Италии в ее составе сейчас и близко нет таких ярко сияющих звезд, как Эрлинг Холанн, Мартин Эдегор или Александер Серлотт. Форварды «Манчестер Сити» и «Атлетико» уже забили по два мяча в текущей квалификации, а полузащитник «Арсенала» сумел отметиться в матчах против Молдовы и Израиля четырьмя голевыми передачами.

Результативность северян пока поражает – девять мячей в двух турах отбора на ЧМ-2026. Правда, аналитики Olimpbet сильно сомневаются в том, что норвежцы продолжат забивать в том же режиме, и сходятся во мнении, что матч на арене «Уллевол» будет «низовым».

Группа J. Северная Македония – Бельгия. 6 июня, 23:45

И в отборочной пятерке J ее главный фаворит стартует только в июне. Бельгийцы начнут квалификацию мирового первенства с визита в Северную Македонию.

Хотя Северная Македония не проигрывает 8 матчей подряд , эксперты Olimpbet видят в «красных дьяволах» безоговорочных фаворитов матча в Скопье, и это не должно удивлять.

После неудачного выступления сборной Бельгии на Евро-2024, а затем и в розыгрыше Лиги наций, Доменико Тедеско на посту главного тренера команды сменил Руди Гарсия.

К улучшению результатов пока это, правда, не привело, так как под руководством французского специалиста бельгийцы не провели еще ни одного матча. Однако первая победа ими уже достигнута – под знамена сборной вернулись Тибо Куртуа, Кевин Де Брейне и Ромелу Лукаку.

У лидеров «красных дьяволов» был открытый конфликт с прежним наставником, и они отказывались играть под руководством Тедеско. Но теперь эти проблемы позади.

Аналитики Olimpbet почти не сомневаются в том, что грозное нападение гостей забьет не менее двух мячей. Они также склоняются к тому, что у Бельгии значительно больше шансов на победу с форой, чем у Северной Македонии просто не проиграть.