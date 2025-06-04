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Шавкат Рахмонов – переоцененный боец? Разбор оппозиции в UFC от Olimpbet

Имя Шавката Рахмонова – одно из самых обсуждаемых в мире смешанных единоборств. Его рекорд, а также инстинкт хищника (18 финишей) вызывают восхищение у поклонников и экспертов. Однако за популярностью возникает закономерный вопрос: насколько серьезными были его соперники в UFC?

Редакция Olimpbet решила разобраться в этом. Максимально объективно, без оглядки на собственное уважение к Шавкату. И выяснила, что для доминирования в дивизионе в резюме казахстанца не хватает боев с борцами-грэпплерами. Если быть точнее — их попросту нет.

В статье разобрали «по косточкам» прошлых оппонентов Шавката, преимущества и недостатки каждого:

- На ком Шавкат заработал себе имя и рекорд

- Кто из его соперников может похвастать доминирующей борьбой

- В чем Рахмонов проигрывает остальным (тут совпали с оценкой Царукяна)

- Какой соперник нужен, чтобы окончательно доказать преимущество казахстанца

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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