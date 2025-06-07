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Аналитика Olimpbet на матчи отборочного цикла ЧМ-2026 Албания – Сербия и Австрия – Румыния

ЧМ-2026. Квалификация. Третий тур. Группа К.

Албания – Сербия. 7 июня, 23:45

Это противостояние обречено на повышенно внимание и не ограничено лишь спортивными рамками. Непростые отношения между двумя странами волей-неволей переносятся и на футбольное поле.

Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что в матче между сборными Албании и Сербии шансов на благоприятный исход заметно больше у гостей. И это несмотря на то, что «белым орлам» предстоит играть в откровенно враждебной для них обстановке.

Одно время УЕФА и ФИФА делали так, чтобы при жеребьевке соперники не могли оказаться в одной группе. Но в квалификации Евро-2016 этот негласный запрет был снят, и албанцы с сербами вместе боролись за путевки в финальную часть континентального первенства.

То решение обернулось грандиозным скандалом. Матч в Белграде был прерван еще в первом тайме из-за беспорядков, вспыхнувших как на поле, так и на трибунах стадиона «Партизан». Впоследствии наказание понесли обе сборные: с хозяев сняли три очка, так как они не смогли обеспечить необходимый уровень безопасности, а гостям просто засчитали техническое поражение.

Примечательно, что в ответной встрече победила Сербия, но на турнир во Францию в итоге поехала Албания. И там, надо сказать, дебютанты Евро не ударили в грязь лицом, заняв третье место в квартете с хозяевами, а также командами Швейцарии и Румынии – последних албанцы даже обыграли.

С тех пор футбольные пути соседей не пересекались, и вот теперь они оказались в одной отборочной группе ЧМ-2026. Турнирное положение пока лучше у «красно-черных», они уже набрали три очка в двух матчах, занимая вторую строчку в таблице вслед за единолично лидирующей Англией. Для Сербии же это будет первая игра в квалификации – и сразу такая непростая.

Но аналитики Olimpbet все равно считают сербов фаворитами матча в Тиране, полагая, что гости непременно забьют. А наиболее вероятным автором гола они называют форварда «белых орлов» Александара Митровича.

Группа Н. Австрия – Румыния. 7 июня, 23:45

Австрийцы пока только готовятся взять старт в отборочном цикле мундиаля. А вот румыны уже провели два квалификационных матча: разгромили на выезде Сан-Марино (5:1) и уступили в родных стенах Боснии и Герцеговине (0:1), которая сейчас и лидируют в группе Н.

Альпийская сборная, по мнению экспертов Olimpbet, главный претендент на завоевание первого места в пятерке, которое гарантирует прямой выход в финальную стадию планетарного первенства. Она же, по их мнению, выглядит безоговорочным фаворитом в домашней встрече с «Карпатскими парнями».

При этом у Австрии нет серьезного перевеса в личном противостоянии. За всю историю взаимоотношений между этими соперниками, насчитывающую десять матчей, три остались за Das Team, два завершились в пользу Tricolori. Зато очень часто эти противники играли друг с другом вничью – в пяти случаях.

И вот еще что примечательно: в четырех предыдущих очных сражениях хозяева не смогли победить ни разу. Но сейчас аналитики Olimpbet практически не сомневаются в успехе принимающей стороны и верят, что австрийцы забьют в ворота румын не менее двух мячей.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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