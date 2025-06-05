0

Прогноз 1xBet на главный бой лета в UFC

В ночь с 7 на 8 июня 2025 года состоится главный бой турнира UFC 316 — титульный реванш в легчайшем весе между действующим чемпионом Мерабом Двалишвили и бывшим обладателем пояса Шоном О’Мэлли. Их первая встреча в сентябре 2024 года завершилась победой Двалишвили единогласным решением судей, что стало неожиданностью для многих поклонников американца.

Эксперты компании 1XBET провели анализ бойцов и дали небольшой прогноз на поединок за титул чемпиона UFC.

Грузинский боец известен своей выносливостью, агрессивным стилем и выдающимися навыками борьбы. В первом поединке с О’Мэлли он доминировал благодаря постоянному прессингу и успешным тейкдаунам, что позволило ему контролировать ход боя и завоевать чемпионский пояс. Двалишвили уже успел защитить его в бою с Умаром Нурмагомедовым. 

«Сахарок» же обладает яркой ударной техникой, отличной работой ног и нестандартным стилем ведения боя. Однако в первом поединке с Двалишвили он столкнулся с трудностями в борьбе и не смог навязать свой темп.

В преддверии реванша О’Мэлли заявил, что готов удивить соперника и продемонстрировать улучшенную версию себя. Он подчеркнул, что победа над Двалишвили для него важнее, чем возвращение титула. Получится ли нокаутировать непробиваемого грузина?

1XBET считает, что фаворитом будет Мераб, почти с трехкратным преимуществом над О’Мэлли. 

Эксперты 1XBET отмечают, что ключевым фактором будет способность О’Мэлли справиться с борьбой Двалишвили и удерживать бой в стойке, где у него есть преимущество в ударной технике. С другой стороны, если Двалишвили сможет навязать свой стиль и контролировать бой в партере, он имеет высокие шансы на победу.


Наш прогноз: Победа Шона О’Мэлли. Вероятнее всего у американца будет план против грэплинга Мераба и нокаутирующая мощь его рук даст плоды.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Двалишвили – О’Мэлли: бетторы BETCITY оценили шансы американца на реванш
вчера, 12:20Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи отборочного цикла ЧМ-2026 Албания – Сербия и Австрия – Румыния
вчера, 09:15Реклама
Аналитика Olimpbet на отборочные матчи между сборными Норвегии и Италии, а также Северной Македонии и Бельгии
6 июня, 10:05Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
6 июня, 07:17
Максим Самородов для Olimpbet: «У меня не было шанса, как у Дастана Сатпаева»
5 июня, 12:11
Испания – Франция: игроки BETCITY выбрали фаворита полуфинала Лиги наций
5 июня, 08:33
Ставка Без Риска От 1xBet на матч Казахстан – Северная Македония
5 июня, 06:44Реклама
Шавкат Рахмонов – переоцененный боец? Разбор оппозиции в UFC от Olimpbet
4 июня, 09:38Реклама
Более половины игроков BETCITY ставят на Германию в матче Лиги наций с Португалией
4 июня, 08:27Реклама
Как попасть на UFC в Баку: есть два свободных билета от Olimpbet
3 июня, 13:16Реклама