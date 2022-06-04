Елдос Ахметов: «Такого, что: «играйте как «Реал» – не было. Просто Адиев сказал нам, чтобы было меньше рисков сзади»

Защитник сборной Казахстана по футболу Елдос Ахметов прокомментировал победный матч Лиги наций против Азербайджана (2:0).

– Во-первых, хочу всех поздравить с этой победой. Благодаря вашей поддержке нам удалось это сделать. Но нельзя на этом останавливаться. Есть еще много работы. У нас через два дня уже следующий матч. Дай Бог, будем стараться показать такую же игру и идти только за победой.

Если про матч, то первые 20-25 минут мы показывали свою игру, но после этого случился какой-то резонанс и мы потеряли контроль над игрой. Но потом все-таки вернули игру под свой контроль и добились положительного результата.

– В перерыве не показывал ли тренер вам игру «Реала»? Так как во втором тайме вы выдали 10-минутный отрезок в стиле мадридского клуба.

– Нет, такого не было. На самом деле, по установке тренера в первом тайме мы должны были больше атаковать с фланга. В начале это получалось, но потом у нас не пошла игра. А в перерыве тренер сказал: «Елдос, теперь без рисков. Играй проще». А такого, что: «Играйте как «Реал» – не было. Просто сказал нам, чтобы было меньше рисков сзади.

– Елдос, вы давно не вызывались в сборную. Какого было вам сегодня вновь вернуться в состав и насколько было тяжело играть после возвращения?

– По началу была нервозность, потому что присутствовало какое-то давление. Чуть-чуть отвык. В сборной ведь атмосфера другая, нежели в чемпионате. По началу только нервозность была, но уже после свистка...

Меня сколько не было уже, года 2-3? Спасибо тренеру, что вызвал меня (смеется). Хотелось бы дальше здесь играть и помогать Национальной сборной.

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