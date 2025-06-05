0

Испания – Франция: игроки BETCITY выбрали фаворита полуфинала Лиги наций

В ночь на 6 июня состоится второй полуфинал Лиги наций, в котором сыграют сборные Испании и Франции. Встреча пройдет в Штутгарте и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Испания – победитель прошлого розыгрыша Лиги Наций. На групповом этапе текущего турнира «Фурия Роха» выиграла пять матчей при одной ничьей, а в четвертьфинале прошла Нидерланды (2:2, 4:3 д.в.). Беспроигрышная серия испанцев составляет уже 15 матчей – 11 побед и 4 ничьи в основное время.

Франция, как и Испания, стала первой в своей группе, а в 1/4 финала оказалась сильнее сборной Хорватии. Трехцветные уступили в первом выездном матче (0:2), но победили с таким же счетом в основное время ответной встречи и оказались точнее соперника в серии пенальти.

В последний раз испанцы и французы встречались в полуфинале Евро-2024. Матч завершился победой команды Луиса де ла Фуэнте со счетом 2:1.

Аналитики BETCITY отдают предпочтение сборной Испании. На выход «Фурии Рохи» в финал Лиги наций предлагают кэф 1.69, на итоговый успех французов дают 2.26.

Победу испанцев в основное время можно взять за 2.37, на трехцветных дают 3.30, вероятность ничьей оценивается в 3.40.

Интересно смотрится ставка на тотал больше 2.5 мячей за 1.96. Этот исход зашел в пяти матчах Испании подряд.

На тотал меньше 2.5 можно поставить за 1.90. Обмен голами можно взять за 1.72, противоположный исход «ОЗ: нет» идет за 2.12.

Большинство игроков BETCITY выбирают испанцев. На победу чемпионов Европы в основное время матча пришлось 60% от всех ставок на исход, на сборную Франции – 23%, на ничью отдано 17%.

BETCITY дарит всем новым игрокам 3000 тенге за идентификацию! Регистрируйся с промокодом 3000BET и забирай бонус!

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Двалишвили – О’Мэлли: бетторы BETCITY оценили шансы американца на реванш
вчера, 12:20Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи отборочного цикла ЧМ-2026 Албания – Сербия и Австрия – Румыния
вчера, 09:15Реклама
Аналитика Olimpbet на отборочные матчи между сборными Норвегии и Италии, а также Северной Македонии и Бельгии
6 июня, 10:05Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
6 июня, 07:17
Прогноз 1xBet на главный бой лета в UFC
5 июня, 14:56
Максим Самородов для Olimpbet: «У меня не было шанса, как у Дастана Сатпаева»
5 июня, 12:11
Ставка Без Риска От 1xBet на матч Казахстан – Северная Македония
5 июня, 06:44Реклама
Шавкат Рахмонов – переоцененный боец? Разбор оппозиции в UFC от Olimpbet
4 июня, 09:38Реклама
Более половины игроков BETCITY ставят на Германию в матче Лиги наций с Португалией
4 июня, 08:27Реклама
Как попасть на UFC в Баку: есть два свободных билета от Olimpbet
3 июня, 13:16Реклама