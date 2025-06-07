Двалишвили – О’Мэлли: бетторы BETCITY оценили шансы американца на реванш

В ночь на 8 июня состоится турнир UFC 316, в главном поединке которого грузин Мераб Двалишвили подерется с американцем Шоном О’Мэлли за титул чемпиона в легчайшем весе.

Бойцы встречались в сентябре прошлого года. Двалившили одержал победу судейским решением и отобрал у О’Мэлли пояс.

В январе грузинский спортсмен провел успешную защиту в бою с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Он победил в 12-м поединке подряд, в 11 из них Мераб выиграл по очкам. О’Мэлли после поражения от Двалишвили не выходил в октагон.

Аналитики BETCITY считают, что действующий чемпион будет фаворитом в реванше. На победу Мераба можно поставить с кэфом 1.33, на Шона дают 3.50, вероятность ничьей оценивается в 66.0.

По мнению букмекеров, наиболее реальный исход поединка – победа Двалишвили решением судей за 1.70. На успех О’Мэлли этим же способом дают 8.80.

На досрочную победу одного из бойцов можно поставить с кэфом 2.55. На то, что чемпион финиширует претендента, дают 5.10. Вероятность того, что досрочно выиграет американец, оценивается в 4.60.

Игроки BETCITY уверены в Двалишвили. На победу Мераба отдано 70% от всех ставок на исход, 29% ушло на успех О’Мэлли, 1% – на ничью.

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