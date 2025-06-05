Максим Самородов для Olimpbet: «У меня не было шанса, как у Дастана Сатпаева»

В интервью YouTube-каналу «Футбол Жолы» нападающий «Ахмата» и сборной Казахстана Максим Самородов провел параллели между своим путем в профессиональном футболе и карьерой товарища по сборной Дастана Сатпаева.

— Думаю, у меня просто не была шанса заиграть в 16-17 лет, как у него. Тогда я играл во Второй лиге, в сборную попал в 18. Только перешел в Премьер-лигу, «Актобе» вылетел. А попасть в сборную из Первой лиги очень тяжело.

Максим дебютировал в сборной Казахстана в марте 2021 года в матче против Франции, когда ему было 18 лет. С тех пор он провел 23 матча за национальную команду, забив 4 гола и отдав 2 голевые передачи.

Смотрите полный выпуск — в нем Максим также рассказывает о дебютном сезоне в РПЛ, интересе со стороны «Спартака» и перспективах переезда в Европу.