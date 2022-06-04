Абат Аймбетов: «Переживал, что долго не мог забить. Очень рад, что Всевышний дал два гола»

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал победный матч Лиги наций против Азербайджана (2:0).

— Самое главное перед важными матчами нельзя расслабляться. Будем дальше готовиться.

— Все болельщики удивляются тому, как ты забил первый гол. Можешь прокомментировать? Там был рикошет?

— Рикошет был, да. Долгое время и в чемпионате немного переживал, что не мог забить потом получил небольшую травму в сборной и не мог играть месяц. Было какое-то переживание внутри. Очень рад, что Всевышний дал два гола.

— Первый гол получился очень красивым. Второй немного затянулся с проверкой VAR. Ты не радовался как я заметил. Ты думал, что был офсайд?

— Вообще была такая мысль, потому что когда я посмотрел на защитника я подумал, что одна нога у меня была в офсайде, но на повторе оказалось, что нет.

— Интересная деталь, что крайний нападающий сделавший хет-трик в составе сборной был Дауренбек Тажимбетов. У меня была мысль, что может ты побьешь его рекорд.

— Ну, даст Бог, еще есть игры впереди. Думаю, еще смогу порадовать болельщиков.

— К концу игры когда ты лежал на газоне и все подумали, что у тебя травма. Вместо тебя вышел Артур Шушеначев. Не было травмы у тебя?

— Травмы не было, но из-за отсутствия практики постоянной нога немного не выдержала нагрузку. Ничего серьезного нет.

— Еще была же травма плеча у тебя.

— Уже вылечил. Сейчас все хорошо.

Смотреть голы сборной Казахстана против Азербайджана

Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Магомед Адиев: «Тренер Азербайджана много говорит. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать»