Легионер «Атырау» Аллеф попал в больницу в тяжелом состоянии

Бразильский легионер «Атырау» Родриго Аллеф находится в тяжелом состоянии в одной из больниц этого города. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Однако не сообщается, при каких обстоятельствах футболист оказался там.

«Родриго Аллеф находится в тяжелом состоянии в больнице города Атырау. Мы молимся за его здоровье и желаем скорейшего выздоровления», – говорится в тексте.

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