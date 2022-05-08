Курбан Бердыев о перспективах «Кайрата»: «Боюсь, что все сильные уйдут, а останутся одни мальчики»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал о перспективах команды после проигрыша «Атырау» (0:3).

– Что будет до конца чемпионата с командой?

– Понимаете, потенциал у этих ребят высокий. Я уверен в этом. Просто им нужно стать мужиками, за каждый эпизод биться как за последний. Это самая сложная и долгая работа. Все что касается тактики, они перестраиваются, думают чуть получше. В тренировках тоже это проглядывается. Сложно сказать что-то про будущее.

– Будет ли летом у клуба возможность приобретать качественных игроков, как Виктор Васин?

– Боюсь, что будет обратное. Я серьезно. Боюсь, что все сильные уйдут, а останутся одни мальчики. Мы к этому готовимся. Стратегически с самого начала был такой план, но в сочетании с легионерами. Я не лезу в дела администрации и руководства клуба, но могут быть изменения. Знаю, что у многих наших опытных легионеров есть предложения. Что они выберут, мне неизвестно. У некоторых осталось меньше года по контракту, то есть могут и бесплатно уйти. О покупках вряд ли будет речь идти, разве что, если кто-то из Казахстана опытный захочет прийти.

– Есть ли вероятность, что вы сами уйдете из клуба?

– У меня в контракте есть пункт, что если ко мне поступит предложение, устраивающее меня, то мы сядем и будем обговаривать. Пока такого нет, поэтому работаем. Мне важно видеть перспективы. Мы остались здесь из-за этих мальчишек. Когда мне было 19 лет, а моему ассистенту Ивану Данильянцу 18, к нам пришел тренер Владимир Юлыгин. Он открыл нам глаза на футбол. Мы вообще стали по-другому смотреть на футбол, относиться к нему. И мы на этой футбольной базе много лет играли и развивались.

Когда в прошлом году Кайрат Советаевич сказал, что остается одна молодежь и три человека из основного состава, у меня контракт закончился и я мог спокойно уходить. Но мы поговорили с Иваном Данильянцем, и в память о моем первом тренере, решили остаться ради пацанов, чтобы поднять их интеллектуальный уровень. Я вижу этот прогресс. Уверен в этих ребятах, они будут играть, но нужно время. Для нас сейчас важно, чтобы молодые игроки по-другому смотрели, по-другому относились, думали по-другому. Это большой футбол, и мы выводим их на этот уровень. Мы разбираем игры «Манчестера Сити», «Ливерпуля».

– То, о чем вы говорите, закладывается в детско-юношеском футболе, и изменить это в таком возрасте очень тяжело.

– Самое страшное, что закрепляются навыки, как не надо играть. И за эти многие годы это закрепляется. Это надо исправлять за короткий период времени, а это очень сложно. Точно так же, как формируется характер. Неслучайно я сравнил казахстанцев с россиянами. Там менталитет другой. Даже если в техническом плане они слабее наших ребят, то характером они – мужики. А это в футболе самое важное.

Болельщики хотели со мной встретиться, и я готов это сделать. Но сегодня мне понравилось, что в отличие от той игры, они нас поддерживали. Этим мальчикам нужна поддержка, это очень важно. Отвернуться – самое простое. Если вы посмотрите стартовый состав, то средний возраст – 21 год. Назовите команду, у которой такой возраст.

– Гуральский сам вызвался выйти на поле, как в прошлый раз?

– Врачи сказали, что ему можно играть 20-30 минут. Я его спросил до игры: «30 минут можешь»? Он ответил, что может. И когда его не хватало, я попросил его выйти сейчас на 30 минут, а потом я его обратно заменю. Прошло 30 минут, я спрашиваю у него, нужна ли замена, а он отвечает, что все нормально. Игра на его позиции не была туда-сюда, было больше горизонтальных смещений. Поэтому, надеюсь, с ним все нормально.

– На искусственное поле «Астана-Арены» Яцек выйдет или же нет?

– Вообще мы планировали, что он выйдет в стартовом составе. Разницы особой нет, искусственное поле или же нет. Все зависит от его икроножной мышцы. Надеемся, что и Хосе Канте подойдет, его тоже очень не хватает. В общей группе он еще не занимался, провел лишь разминку. Надеемся, что он будет в общей группе за этот период, а сколько минут он сыграет с «Астаной» – точно не 90. Если бы сегодня в старте играли Гуральский и Хосе Канте – это была бы другая игра, а если бы еще и Маки Баньяк, то это уже совсем другая команда. Тогда играли бы точно в четыре защитника.

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