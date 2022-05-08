Курбан Бердыев: «Я же много лет работал, знаю молодых, но тут будто детский сад»

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Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал матч десятого тура Премьер-лиги против «Атырау» (0:3).

– Вы сами все видели. В меньшинстве играть большую часть времени – это сложно. Стандартные моменты были реализованы соперником. Мы знали и наигрывали на тренировках, как этому противодействовать. К сожалению, у нас еще нету мужского характера. Вот эти восемь человек, средний возраст которых 20-21 год, они еще не мужики, я им в раздевалке это сказал. В отличие от россиян, если вы следите за «Краснодаром», у них игроки этого же возраста, но там выходят на поле мужики. Нужно время.

Во втором тайме мы имели несколько моментов. Если бы в первом тайме мы не пропустили, то не знаю, как бы сложился второй тайм... По созданным моментам мы должны были во втором тайме забивать.

– Снова раннее удаление, и игрок на той же позиции. Это какая-то системная ошибка или возраст сказывается?

– Если у Рикарду это первое удаление в жизни, то Ульшину я до игры говорил: «не вздумай прыгать в подкат». Он уже в прошлой игре получал желтую за такое, это было прям возле меня. Предупреждал его много раз, ну что такое...

– Начиная с матча с «Тоболом», у вашей команды началась полоса фатального невезения. Были ли в вашей богатой карьере такие моменты, и как вы с ними справлялись?

– Да, такие моменты были. Тогда мы делали то, что должны были делать. Добирали эти очки, и так игру восстанавливали. Просто здесь они совсем сырые...

Я же много лет работал, знаю молодых, но тут будто детский сад. Возьмите момент с первым голом – сюда летит, сбрасывает., туда летит – сбрасывает. До этого мы наигрывали на тренировках такой момент. Не обидно было бы, если бы мы не наигрывали это, а они забили, а тут...

Нужно время и терпение, чтобы у них появился этот стержень и они стали мужиками. Безусловно, это болевые поражения. По второму тайму я не могу упрекнуть никого, бежали через «не могу». И, конечно, реализация страдает...

– При переходе на схему в четыре защитника команда заиграла ярче и живее. Вы говорили, что используете схему с тремя центральными защитниками, так как боитесь оставить «малышей» Касабулата и Буранчиева без подстраховки. Может быть стоит попробовать использовать кого-то из них в паре с Васиным? В свое время так же начинал карьеру 18-летний Нуралы Алип.

– Вы должны понимать, что соперник во втором тайме играл по счету. Забив три мяча, «Атырау» опустился. Неизвестно, какая игра была бы, если бы счет был 0:0, или соперник проигрывал. Когда я говорил про возможность играть в схеме с четырьмя защитниками, нам не хватало Яцека Гуральского в составе. Сейчас он есть, как-то более-менее цементирует. Может быть, будем рисковать, потому что ребята крепнут в обороне, хотя и есть элементарные ошибки в перестроениях. В конце недели посмотрим. Если Яцек есть, может, он и будет играть пятым, садиться при обороне. Сегодня Буранчиев неплохо зарекомендовал себя в середине. Вообще, вы понимаете, что Арсен – не центральный защитник, а опорный полузащитник.

В каждой игре при каждой системе интеллект каждого футболиста и интеллект команды должен соответствовать. И если где-то барахлит, а, как правило, это в обороне, то это уже проблема. Если это атака, это еще можно исправить.

– Гулжигит Алыкулов уже не в первый раз выходит на замену и обостряет игру в атаке. Почему вы не выпускаете его в стартовом составе?

– При 5-3-2 его надо выпускать или вместо Жоао, или вместо Артура Шушеначева. На сегодняшний день по тренировкам оба сильнее Гулжигита. А система 5-2-3 должна была быть плановой. При выходе Гуральского, выходил бы и Жига. При 5-2-3 он вписывается в игру. Но мы хотели создать численное преимущество в середине поля, так как у них тройка опорников, и у нас часто Крачковский был один. Мы имели преимущество и через Жоао выходили вперед. При 5-2-3 его шансы быть в стартовом составе намного увеличиваются.

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