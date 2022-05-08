Главный тренер «Атырау» Горовенко: «Мы будем скромными. Мы – маленький клуб. Не хотим переоценивать эту победу»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч десятого тура Премьер-лиги против «Кайрата» (3:0).

– Всегда приятно играть в Алматы при алматинских болельщиках, на хорошем стадионе. Просто сказал парням получать удовольствие от игры. Играть от сердца, от души, и тогда все получится.

– Во втором тайме «Кайрат» завладел преимуществом. Это была ваша тактика или «Кайрат» заставил вас так играть?

– Конечно, мы не хотели отдавать инициативу, но это психология футболистов. Счет был 3:0, соперник играет в меньшинстве. Мы, наоборот, говорили не отдавать инициативу, идти вперёд и попытаться забить ещё один мяч. Но, все-таки, желание сохранить счет преобладало. Мы играли с «Мактааралом» в третьем туре, и была та же ситуация: удаление, и при счете 2:0 мы отдали сопернику инициативу, играли очень нервно. Сегодня «Кайрат» нас переигрывал. Мы ни в коем случае не хотели так играть во втором тайме.

– Насколько принципиальным этот матч был для вас, можно сказать этот клуб почти родной для вас.

– Свой первый матч я сыграл в 1995 году как раз под руководством Курбана Бекиевича. Возможно, он меня и помнит как футболиста. Прошло 27 лет и мы встретились на поле как тренеры. Ничего личного. Я с любовью и большим уважением отношусь к клубу «Кайрат». Я сформировался там как тренер. В нашей команде много выходцев с «Кайрата»: Соколенко, Парагульгов, Турысбек, Ибрагимов...

Пытались их мотивировать, но и не передавить. Такова жизнь: сегодня ты играешь здесь, а завтра в другом клубе. Мы остаемся профессионалами.

– Сегодня вы использовали непривычную тактику, использовав в старте Равиля Ибрагимова.

– Равиль очень хорошо вышел на замену в предыдущем туре. Я опасался, что в стартовом составе ему будет сложно. Он не играл крайнего защитника при схеме в три центральных. Может, чуть-чуть не понимает какие-то тактические моменты. Он – молодой парень, у него все впереди. К сожалению, игроки выпадают по травмам. У нас очень короткая скамейка. Каждый матч приходится что-то придумывать. Сегодня в старте вышел Равиль, а завтра может выйти кто-то другой – у каждого есть шанс.

– «Атырау» поднялся на третье место, очень плотная конкуренция в таблице. Ставит ли команда цель попасть в еврокубки?

– Я не буду раскрывать все секреты, о чем мы говорим в клубе. Мы будем скромными. Мы – маленький клуб. Мужчин украшает скромность. Не хотим переоценивать эту победу. Хочется, чтобы футболисты получали радость от футбола, излучали уверенность и шли вперед. По таблице трудно сейчас что-то сказать, надо все переосмыслить. Наша задача – занять достойное место, развивать молодежь.

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