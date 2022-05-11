Трехкратный чемпион мира по ММА Жубаныш близок к контракту с Naiza

Трехкратный чемпион мира по ММА Багдат Жубаныш ведет переговоры с одной из ведущих казахстанских лиг Naiza. Об этом сообщили Vesti.kz

Переговоры с 26-летним файтером ведет президент лиги Нурбек Карабала. Ожидается, что если Жубаныш подпишет контракт с Naiza, то организация введет еще одну весовую категорию – до 52,2 килограмма, в которой обычно выступал боец.

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