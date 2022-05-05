Титулованный рукопашник Казахстана Сагын узнал соперника по третьему бою в ММА

Лига Naiza объявила о возвращении в октагон самого титулованного рукопашника Казахстана, трехкратного чемпиона мира Казбека Сагына (2-0).

Его соперником станет представитель Армении Варшам Геворгян (9-4), который свой последний бой провел также в Naiza, проиграв решением Эльнару Ибрагимову.

Поединок Сагына и Геворгяна пройдет в рамках турнира Naiza 40 в Алматы 11 июня.

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