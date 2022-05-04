Хорхе Масвидаль восхитился нокаутами в исполнении Кабардиева и Идриса

Известный боец UFC Хорхе Масвидаль на своей странице в YouTube разместил ролик под названием «Реальные удары ниндзя, которые вы никогда не видели!»

В видео были включены яркие нокауты со многих лиг Мира, в том числе попали и два нокаутирующих удара казахстанских бойцов.

Так в видео вошли нокауты Магомеда Кабардиева, который выиграл бой у экс-бойца UFC Валмара Лазаро, и, Алиби Идриса, который нокаутирующим ударом в челюсть защитил свой титул лиги Naiza в поединке с Джохаром Ескиевым.

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