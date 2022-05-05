Казахстанская лига ММА Naiza объявила о дате и месте проведения юбилейного 40 ивента.

Турнир Naiza 40 пройдет в Алматы 11 июня. Пока известно, что в этот день будет разыгран первый в истории лиги пояс в женском ММА. Дильшода Умарова с Вероникой Борисовой определят чемпиона в минимальном весе у девушек.

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