На турнире Naiza 40 будет разыгран титул лиги в полутяжелом весе

Казахстанская лига Naiza готовит громкий юбилейный 40 турнир. Уже объявлено о проведении первого титульного противостояния у женщин Умарова – Карыгина.

Также своего обладателя обретет титул в полутяжелом весе, за который сразятся два бойца с яркой любительской карьерой – мастер спорта международного класса по вольной борьбе Нургалы Нургаипулы (2-0 в профи ММА) и мастер спорта международного класса по рукопашному бою, чемпион Мира Олжас Абзалиев (1-0).

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