Уроженка Казахстана одержала очередную победу на профи-ринге

Кристина Хаммер (28-1, 13 КО), которая является уроженкой Казахстана, провела свой 29 бой на профи ринге.
Соперницей Кристины стала россиянка Луиза Давыдова (6-4, 2 КО). Победу одержала Хаммер единогласным решением судей.
Хаммер ранее владела титулом чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
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