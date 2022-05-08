Уроженка Казахстана одержала очередную победу на профи-ринге

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Кристина Хаммер (28-1, 13 КО), которая является уроженкой Казахстана, провела свой 29 бой на профи ринге.

Соперницей Кристины стала россиянка Луиза Давыдова (6-4, 2 КО). Победу одержала Хаммер единогласным решением судей.

Хаммер ранее владела титулом чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

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