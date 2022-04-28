Стала известна новая дата боя Кособуцкий – Дюопа

Промоутерская компания Universum-Box Promotions объявила о новой дате боя непобежденного казахстанского боксера Жана Кособуцкого (17-0, 16 КО) и француза Жоана Дюопа (39-6, 26 КО).

Этот поединок состоится 21 мая в Германии.

Изначально бой должен был состояться в феврале, на кону стоял титул WBC International в супертяжелом весе, но из-за положительных тестов на COVID-19 в команде казахстанца бой был отменен.

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